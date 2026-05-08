/ Publicado em Cidade, Destaques

Comissões técnicas vão entregar os envelopes da PPP do Hospital de Feira na Bolsa de São Paulo

Membros de comissões técnicas da Prefeitura de Feira de Santana representam o município na  entrega  dos envelopes da licitação da Parceria Público-Privada (PPP), na sede da Bolsa de Valores (B3), segunda-feira (11) , em São Paulo. A delegação será liderada por Luciana Lima Flores Nascimento, presidente da Comissão de Licitação e diretora do Departamento de Convênios e Financiamentos da Prefeitura, e por Fredson Rangel Passos de Souza, presidente da Comissão de Estudos relativos ao Projeto do Hospital e diretor do Núcleo Central de Custos e Orçamentos. Integram a comitiva Beatriz Alves de Britto e Gleyce de Jesus Sena, coordenadoras de Projetos Especiais e membro da Comissão de Estudos do projeto, além de Carla Alencar Cruz, integrante da Diretoria de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. A realização da sessão pública do leilão será na sexta-feira, 15.

O Hospital Municipal de Feira de Santana será implantado por meio de uma PPP com investimento estimado em R$ 286 milhões. A unidade será totalmente voltada ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e contará com uma estrutura moderna para ampliar a capacidade da rede pública municipal.

O projeto prevê a construção de uma unidade hospitalar de alta complexidade com 110 leitos de internação, incluindo 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico moderno e parque completo de bioimagem para realização de exames e diagnósticos.

A expectativa da administração municipal é atrair grandes grupos nacionais especializados em saúde e infraestrutura hospitalar, assegurando eficiência operacional e qualidade no atendimento prestado à população.

Com a implantação do Hospital Municipal, a Prefeitura busca ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade, reduzindo a sobrecarga em unidades estaduais e atendendo demandas crescentes em áreas como cirurgias gerais, ortopedia e internações clínicas.

Além do impacto direto na saúde pública, o empreendimento também deve contribuir para o fortalecimento econômico do município, com geração de empregos, movimentação de investimentos e consolidação de Feira de Santana como polo regional de saúde no interior da Bahia.

O edital da licitação já está publicado e segue o cronograma estabelecido para a seleção da empresa ou consórcio responsável pela execução da PPP do Hospital Municipal.

Foto: Marcelo Magalhães

Deixe um comentário