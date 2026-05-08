Comissões técnicas vão entregar os envelopes da PPP do Hospital de Feira na Bolsa de São Paulo

Membros de comissões técnicas da Prefeitura de Feira de Santana representam o município na entrega dos envelopes da licitação da Parceria Público-Privada (PPP), na sede da Bolsa de Valores (B3), segunda-feira (11) , em São Paulo. A delegação será liderada por Luciana Lima Flores Nascimento, presidente da Comissão de Licitação e diretora do Departamento de Convênios e Financiamentos da Prefeitura, e por Fredson Rangel Passos de Souza, presidente da Comissão de Estudos relativos ao Projeto do Hospital e diretor do Núcleo Central de Custos e Orçamentos. Integram a comitiva Beatriz Alves de Britto e Gleyce de Jesus Sena, coordenadoras de Projetos Especiais e membro da Comissão de Estudos do projeto, além de Carla Alencar Cruz, integrante da Diretoria de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. A realização da sessão pública do leilão será na sexta-feira, 15.

O Hospital Municipal de Feira de Santana será implantado por meio de uma PPP com investimento estimado em R$ 286 milhões. A unidade será totalmente voltada ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e contará com uma estrutura moderna para ampliar a capacidade da rede pública municipal.

O projeto prevê a construção de uma unidade hospitalar de alta complexidade com 110 leitos de internação, incluindo 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), centro cirúrgico moderno e parque completo de bioimagem para realização de exames e diagnósticos.

A expectativa da administração municipal é atrair grandes grupos nacionais especializados em saúde e infraestrutura hospitalar, assegurando eficiência operacional e qualidade no atendimento prestado à população.

Com a implantação do Hospital Municipal, a Prefeitura busca ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade, reduzindo a sobrecarga em unidades estaduais e atendendo demandas crescentes em áreas como cirurgias gerais, ortopedia e internações clínicas.

Além do impacto direto na saúde pública, o empreendimento também deve contribuir para o fortalecimento econômico do município, com geração de empregos, movimentação de investimentos e consolidação de Feira de Santana como polo regional de saúde no interior da Bahia.

O edital da licitação já está publicado e segue o cronograma estabelecido para a seleção da empresa ou consórcio responsável pela execução da PPP do Hospital Municipal.

Foto: Marcelo Magalhães