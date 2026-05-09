Estudantes de Medicina realizam intercâmbio em Boston

Além de conhecer uma nova cultura e praticar a língua inglesa, cinco alunos do curso de Medicina, da Universidade Tiradentes (Unit), embarcaram neste mês de maio para Boston, nos Estados Unidos, para realizar um internato médico, ou seja, intercâmbio acadêmico.

Os estudantes de Aracaju e Estância (SE) foram selecionados pelo Programa Clerkship for Medical Students, resultado da parceria entre a instituição e a rede de hospitais Cambridge Health Alliance (CHA). São seis semanas nas instalações hospitalares conveniadas ao programa.

O Programa já está consolidado ao ponto de os estudantes e suas famílias se prepararem, desde o início do curso, para sua participação. Para o diretor acadêmico da Unit, professor Marcos Wandir Lobão, está verticalizado. “O que eu estou dizendo é que alcança os alunos que estão entrando. Eles e suas famílias se preparam, porque apesar de academicamente ser muito importante essa imersão de seis semanas em Boston – dentro de um dos principais hospitais dos Estados Unidos -, tem uma preparação financeira, psicológica e a de vencer os desafios de estar em outra cultura, saber lidar com os sucessos e os pequenos desafios que vão surgir num lugar muito rico em conhecimento”, comenta o professor.

Uma das alunas do curso de Medicina Aracaju, cidade há pouco mais de 300 quilômetros da capital baiana, que irá embarcar no mês de maio para Boston é Maria Fernanda Santana Barroso. Para ela, o momento é de nervosismo, mas de realização de um sonho antigo. “Desde sempre eu quis fazer um programa de intercâmbio e como futura médica, acho que vai ser importante para os meus pacientes, porque vou ter uma nova bagagem que vem de fora, com uma nova visão. Então vai ser importante para minha formação médica mesmo”, diz.

“Escolher participar desse intercâmbio é poder trazer experiências novas para o tratamento e o convívio com nossos pacientes, e esse intercâmbio trará uma riqueza muito grande de informação por ser um centro de pesquisa renomado. Na área que eu quero, que é ortopedia e traumatologia, eu acho que vou estar muito bem servido, com muitos professores pesquisadores e companheiros, lado a lado. É uma experiência que, quem puder fazer, é irrecusável”, acredita o aluno do curso de Medicina em Estância, Lucas Nunes.

*O Programa* – Promovido desde 2021, pela Universidade Tiradentes (Unit), a partir de sua parceria com o Cambridge Health Alliance (CHA), o Programa Clerkship for Medical Students oferta seis semanas de atividades práticas na rede de hospitais do complexo de saúde, em Boston, nos Estados Unidos. Os interessados se inscrevem a partir do lançamento de edital ao longo dos semestres.

Ao todo, são oferecidas 15 vagas para o internato, divididas em três turmas que são enviadas a Boston ao longo do ano: a primeira entre 4 de maio e 12 de junho, a segunda entre 24 de agosto e 12 de outubro, e a terceira entre 26 de outubro e 2 de dezembro. Os estudantes selecionados ficam isentos de taxas na Instituição parceira e também serão contemplados com uma bolsa de apoio à mobilidade, no valor de R$ 7 mil.

Podem participar os estudantes de Medicina que estejam em seus dois últimos anos (do 9º ao 12º semestre), nos cursos da Unit no Campus Farolândia (Aracaju) e no Campus Estância. Na edição deste ano, pela primeira vez, a participação no programa também será aberta aos alunos da Faculdade Tiradentes de Goiana (Fits Goiana), em Pernambuco.

Foto: Asscom Unit