Jornalista entrega proposta à Reitora da UEFS para formação acadêmica relacionada a pessoas idosas

O Jornal Feira Hoje, através do editor, jornalista Everaldo Goes, protocolou junto à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) proposta acadêmica e extensionista voltada à criação de iniciativas de formação e acompanhamento comunitário de pessoas idosas. Os documentos foram encaminhados à reitora Amali de Angelis Mussi e à diretora do Departamento de Saúde, Silvia da Silva Santos Passos.

A proposta surge em meio ao crescimento acelerado da população idosa no Brasil e à dificuldade crescente enfrentada por famílias para encontrar cuidadores qualificados. O tema ganhou repercussão nacional após reportagem exibida pelo programa ‘Fantástico’, da Grupo Globo, que alertou para a escassez de profissionais preparados para acompanhar idosos em domicílio e em instituições especializadas. A partir desse cenário, o documento sugere que a Uefs avalie a criação de mecanismos acadêmicos capazes de integrar ensino, extensão universitária e assistência comunitária.

Formação prática e atendimento comunitário – Entre os pontos apresentados estão o fortalecimento de disciplinas ligadas à geriatria e gerontologia, a implantação de estágios supervisionados em atenção domiciliar e comunitária e a criação de núcleos multidisciplinares ou empresas juniores voltadas ao cuidado de idosos. A proposta prevê participação integrada de cursos como Enfermagem, Medicina, Psicologia e Educação Física, sempre sob supervisão docente e observância dos protocolos técnicos e éticos da área de saúde.

O Feira Hoje conversou com professores universitários e profissionais da área de saúde, da ativa e aposentados, que consideram a sugestão pertinente e alinhada às necessidades atuais do país. Segundo um dos interlocutores ouvidos pela reportagem, iniciativas dessa natureza podem ampliar os campos de prática para estudantes da área de saúde e contribuir para reduzir parte da pressão existente sobre unidades hospitalares utilizadas como espaço formativo, a exemplo do Hospital Geral Clériston Andrade, que frequentemente concentra grande demanda de alunos em atividades relacionadas aos cursos da área.

Os profissionais observam ainda que muitos estudantes poderão se interessar pela iniciativa, especialmente aqueles que pretendem atuar futuramente em áreas como geriatria, gerontologia, saúde coletiva e atenção domiciliar. Além de servir como atividade complementar acadêmica e extensionista, a participação estudantil poderá ocorrer por meio de bolsas universitárias, programas de extensão, projetos financiados por órgãos públicos ou iniciativas vinculadas a empresas juniores supervisionadas pela universidade.

Referência – O documento protocolado destaca ainda que a proposta poderá fortalecer ações de atenção primária, prevenção e acompanhamento humanizado de idosos, especialmente em municípios que enfrentam dificuldades na estrutura de cuidado continuado. O texto também sugere que a iniciativa possa ser articulada a programas públicos já existentes, como a Estratégia Saúde da Família, serviços de atenção domiciliar do SUS e programas de extensão universitária, além da utilização de bolsas e financiamentos ligados a órgãos como Capes, Fapesb e programas federais de pesquisa e extensão.

Além de atender a uma necessidade crescente de diversos municípios brasileiros — inclusive Feira de Santana — a proposta apresentada à Uefs aponta que, caso o modelo se mostre viável, ele poderá servir de referência para outras universidades e faculdades do país. O Feira Hoje informou à Universidade que pretende acompanhar institucionalmente o tema e estimular o debate público sobre o papel social do ensino superior diante dos desafios do envelhecimento populacional brasileiro.