Peso de Jerônimo em Feira foi na Segurança: inaugurou Vila Militar da PM no antigo Derba

Em Feira de Santana, o governador Jerônimo inaugurou novas sedes do Comando de Policiamento Regional Leste e de mais dois Batalhões, o Tático e de Policiamento Rodoviária e Ronda Maria da Penha/Escolar, em área no antigo Derba onde funcionam também uma escola estadual e órgãos do Detran.

“Essa é primeira Vila Militar do interior do estado, um complexo que garante mobilidade e conforto para o policial”, destacou o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante-geral da PM da Bahia.

A área do antigo Derba tem cerca de 16 hectares. Ainda há ruínas de construções das décadas 70-80, do século passado, quando a presença do Derba foi determinante na mobilidade rodoviária naquele trecho. O órgão foi extinto em 2015.

No dia anterior, quinta-feira, Jerônimo entregou a primeira etapa das obras de requalificação do sistema viário do Centro Industrial Subaé (CIS), no trecho da Avenida Sudene e vias adjacentes, no perímetro do CIS Tomba e autorizou a segunda etapa.

Na área cultural entregou a fachada do Santuário Senhor dos Passos e uma Medalha da Ordem 2 de Julho ao arcebispo emérito Dom Itamar Vian e sancionou o nome de Carlos Pita para o Centro de Convenções.

Fez entrega de dois caminhões baú e autorizou chamamentos para convênios na área da alimentação e agricultura familiar.

Essa foi a agenda administrativa mais “pesada”. Os demais foram encontros e conversas “satélites”.

foto: Wuiga Rubini/GOVBA