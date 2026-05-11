Superintendência aposta no humor para conscientizar sobre o trânsito em Feira

Este ano a Superintendência de Trânsito está apostando no humor para a conscientização de pedestres e motoristas durante a Semana de Trânsito que começou nesta segunda-feira, 11. , Atores da Companhia Sopa de Comédia realizaram, hoje pela manhã , apresentações demonstrativas nas faixas de pedestres, durante a abertura oficial, no estacionamento da Prefeitura, com a presença do prefeito Zé Ronaldo, membros do governo, imprensa e vereadores.

O grupo encenou situações corriqueiras que oferecem riscos, como atravessar a via utilizando fones de ouvido ou mexendo no celular, além de infrações como dirigir utilizando o aparelho móvel, parar veículos sobre a faixa e trafegar em velocidade acima da permitida.

A Semana está integrada ao movimento Maio Amarelo, e como tema “Desacelere, seu bem maior é a vida”. O prefeito José Ronaldo abriu a solenidade destacando a importância da conscientização. “Para que se consiga uma transparência, uma maior mobilidade, precisamos de uma educação fortalecida. Esse trabalho de conscientização do trânsito é extremamente importante para que se entenda o que deve ser feito, e não somente multar”, afirmou

Foto : Jorge Magalhães/Gabriel Calazans/Secom