Antes tarde do que nunca: Prefeitura anuncia que plantará 300 mudas na Nóide até o fim do mês

A Prefeitura de Feira de Santana deu início, nesta semana, ao plantio de diversas mudas de árvores na avenida Noide Cerqueira. A ação marca o lançamento do projeto “Feira Verde Plantando Vida”, executado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp), por meio do Departamento de Áreas Verdes. A meta é atingir 300 mudas plantadas na via até o final de maio.

Em Feira, além da Secretaria de Serviços Públicos ter seu Departamento de Áreas Verdes, há também a Secretaria de Meio Ambiente.

De acordo com o diretor de Áreas Verdes, João Falcão, o trabalho já resultou no plantio de 52 espécimes entre ontem e hoje. Ele é didático: “Nosso plano é transformar o cenário urbano. Uma árvore na porta de casa ou na avenida reduz o calor, o barulho e o impacto do sol. Estamos buscando envolver a comunidade para que todos entendam que o benefício ambiental supera qualquer manutenção necessária“.