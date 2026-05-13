Obras de duplicação provocam mudanças no trânsito no início da avenida Artêmia Pires

A Avenida Artêmia Pires, a principal da zona leste da Feira de Santana, está funcionando com mão única a partir da Rua Carangola, no sentido Anel de Contorno.

A mudança faz parte da primeira etapa das obras que estão sendo realizadas naquela importante via de tráfego daquela área que é o mais novo vetor de creacityebano da cidade.

Como fica o trânsito- Com a nova organização do fluxo, os condutores que estiverem indo do Anel de Contorno e desejarem acessar a Avenida Artêmia Pires não poderão entrar diretamente pela via como acontecia antes. A partir o motorista deverá fazer o seguinte percurso:

1) Entrar na Rua Francolino de Souza Matos;

2) Seguir até a Rua Carangola;

3)Depois acessar novamente a Avenida Artêmia Pires.

A SMT orienta que os motoristas observem a sinalização instalada no local para evitar conversões proibidas e transtornos no trânsito. Por ser uma das avenidas mais movimentadas da cidade, principalmente para moradores da região do SIM e bairros vizinhos, a expectativa é de que haja lentidão nos primeiros dias de adaptação às mudanças.

Além disso, a presença de máquinas e equipes trabalhando na pista exige velocidade reduzida e atenção redobrada dos condutores.

Prefeitura divulgou um mapa explicativo mostrando os desvios e o novo fluxo de veículos durante esta primeira etapa das obras.

A recomendação é que os condutores saiam com antecedência, especialmente nos horários de maior movimento, e considerem utilizar rotas alternativas enquanto as intervenções estiverem acontecendo.