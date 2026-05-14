Obra de arte defronte ao Comando Geral, nos Aflitos, marca bicentenário da PM da Bahia

Em celebração ao bicentenário da Polícia Militar da Bahia (PMBA), o governador Jerônimo Rodrigues participou, na noite desta quinta-feira (14), da inauguração de um monumento histórico em homenagem à corporação. A obra, assinada pelo artista plástico baiano André Moreno, foi instalada em frente ao Quartel do Comando-Geral da PMBA, no Largo dos Aflitos, em Salvador. André é filho do famoso escultor Tati Moreno e a obra foi encomendada pela Conder.

A cerimônia também foi marcada pela entrega da Medalha Comemorativa pelos 200 anos de criação da PMBA. A honraria foi concedida a 132 personalidades civis e militares que contribuíram para a construção, fortalecimento e valorização da trajetória da instituição ao longo de dois séculos.

“Fiz questão de ir até cada uma e cada um dos homenageados, apertar as mãos, agradecer e reconhecer aqueles que estão na ativa e os que já passaram por essa missão, que não é fácil. A sociedade muitas vezes imagina que o policial não enfrenta problemas financeiros, familiares, emocionais ou de saúde. Mas vivem tudo isso e, ainda assim, permanecem prontos para servir e proteger”, destacou Jerônimo Rodrigues.

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, ressaltou a relevância da homenagem para a segurança pública baiana. “A Polícia Militar é um patrimônio do povo baiano, presente de forma permanente nos 417 municípios. Além disso, desenvolve ações operacionais e preventivas, com policiamento ostensivo cada vez mais orientado pela inteligência e pela proximidade com a comunidade”, afirmou.

Já o comandante-geral da PMBA, coronel Antônio Magalhães, destacou o significado histórico da celebração e o compromisso da corporação com a modernização da atuação policial. “Nossa preocupação é estar cada vez mais preparados para prestar um serviço melhor à sociedade. Estamos investindo em tecnologia, qualificação e fortalecimento das operações, sempre buscando mais eficiência na segurança pública e melhores condições de atuação para a tropa”, ressaltou.

Foto e informações Secom/Gov.Ba