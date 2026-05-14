PPP do Hospital de Feira em leilão na B3 nesta sexta-feira,15; Zé Ronaldo já está em São Paulo

O certame, marcado para as 14h, definirá a empresa ou consórcio ganhadora. O prefeito Zé Ronaldo ja está em São Paulo para acompanhar o leilão.

Do valor total de R$ 1.881.936.896,23, ao longo de 22 anos de vigência da parceria público-privada, R$ 286,2 milhões serão aplicados diretamente em investimentos estruturais e reinvestimentos futuros. A maior parte desse capital, somando R$ 161,6 milhões, será injetada já nos dois primeiros anos de contrato para garantir a celeridade das obras da unidade de saúde.

O projeto separa a gestão clínica da infraestrutura física e dos serviços de apoio. A concessionária vencedora assumirá a construção do hospital, além de atividades não assistenciais, como manutenção predial, segurança, lavanderia e logística hospitalar. Essa modelagem visa transferir a eficiência operacional do setor privado para o gerenciamento do espaço, otimizando o gasto dos recursos públicos.