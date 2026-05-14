Tenente-Coronel PM Flailton Frankles recebe título de “Cidadão Ireceense”

“A homenagem celebra o reconhecimento aos relevantes serviços prestado ao município de Irecê, na Bahia” explica convite distribuído pela Câmara de Vereadores de Irecê para a solenidade de entrega, nesta quinta-feira ,14, do título de “Cidadão Ireceense” ao tenente-coronel e ex-comandante do 7º Batalhão, em Irecê, tenente-coronel Flailton Frankles Rosa de Oliveira.

Flailton comandou por dois anos e meio o 7º Batalhão. Tomou iniciativas que marcaram a cidade. Sob sua gestão implantou uma estátua de Maria Quitéria, que dá nome ao Batalhão e uma praça de bandeiras. Ao passar o Comando, a área foi transformada em Comando Regional Centro Norte.

Oficial com diversas condecorações ao longo de mais de 30 anos na Corporação, o tenente-coronel já trabalhou em Feira, inclusive como secretário municipal de Transportes. É graduado em Direito e especialista em Direitos Humanos pela Uneb.

“No Comando do Batalhão em Irecê busquei construir pontes”, diz ele, lembrando projetos que implementou para integrar o quartel com a comunidade e garantir a paz e alegria em eventos festivos públicos. Sob seu comando, a tropa conquistou,por duas vezes, o PDP- Prêmio de Desempenho Policial Militar.

O projeto para concessão do título de cidadania ireceeense ao Tenente Coronel Flailton Frankles foi aprovado por unamidade e a cerminônia realizada na sede da Câmara Municipal.