UPA da Queimadinha captou 11 córneas no primeiro quadrimestre deste ano na Feira

O Banco de Olhos da Bahia em reconhecimento às doações de córneas, concedeu o certificado “SIM Solidário” à UPA da Queimadinha, em Feira que entre janeiro e abril deste ano, registrou 11 captações de córneas, beneficiando 22 pacientes.
UPA da Queimadinha se destaca entre unidades que mais captaram córneas na Bahia. A unidade da rede municipal de saúde de Feira de Santana conquistou o 12º lugar no ranking entre unidades que mais captaram córneas na Bahia que reúne hospitais e serviços de saúde de Salvador, Região Metropolitana e interior do estado.
No ano passado, a UPA da Queimadinha contabilizou 23 córneas captadas, possibilitando que 46 pacientes recuperassem a visão por meio do transplante.
