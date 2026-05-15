Definida empresa responsável pela construção do Hospital Municipal de Feira de Santana

Foi definido, nesta sexta-feira (15), na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), na capital paulista, que o Consórcio Saúde Feira de Santana será o responsável pela construção e operação dos serviços não assistenciais do novo Hospital Municipal de Feira de Santana. O martelo foi batido com a proposta de R$ 6.287.200,00.

A licitação da Parceria Público-Privada (PPP) contou com a presença do prefeito José Ronaldo de Carvalho e do secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos. Também participou do certame o Consórcio Hospital de Feira de Santana, representado pela Terra Investimentos.

O prefeito José Ronaldo destacou a emoção de participar da definição do consórcio responsável pela execução do projeto e classificou o momento como a realização de um sonho antigo da cidade e de sua trajetória política.

“Quero agradecer a toda a equipe da Prefeitura de Feira de Santana que trabalhou durante todo esse tempo na preparação desse processo licitatório, além da Fundação FESP, que nos assessorou por mais de um ano. É uma alegria e uma emoção muito grandes viver este momento. Feira de Santana participa hoje de um espaço tão importante da economia brasileira, dando mais um passo para concretizar o sonho do nosso hospital municipal”, afirmou.

José Ronaldo ressaltou ainda que o projeto é resultado de muito planejamento e dedicação da gestão municipal. “Estamos preparados para essa missão. Foram muitos estudos, muito trabalho e esforço. No meu quinto mandato como prefeito, vivo talvez o início de um projeto que sonhei a vida inteira: ver Feira de Santana avançando para ter o seu hospital municipal”, completou.

O novo hospital será voltado ao atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e contará com estrutura moderna para ampliar a capacidade de assistência da rede pública municipal.

O Consórcio Saúde Feira de Santana (representado pela Necton Investimentos) ficará responsável pela construção da unidade e pela operação dos serviços não assistenciais, como manutenção, segurança, lavanderia e logística. A estratégia da administração municipal é concentrar os esforços da Prefeitura na assistência direta à população.

O projeto prevê a construção de um hospital de alta complexidade com 110 leitos de internação, incluindo 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de centro cirúrgico moderno e parque completo de bioimagem para exames e diagnósticos.

A proposta da nova unidade hospitalar é fortalecer a rede municipal de saúde, garantindo mais acesso, resolutividade e qualidade no atendimento à população de Feira de Santana e região.

Para o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, que também é médico, a construção do novo hospital representa um marco para a assistência especializada no município.

“Será um grande estabelecimento de saúde que vai impactar na qualidade de vida de muitas pessoas. Trabalhamos muito para chegar até aqui”, destacou.

Também acompanharam a licitação o procurador do Município, Augusto Graça Leal, e os secretários Carlos Brito (Planejamento), Sandra Peggy (Administração) e João Vianney (Operações e Manutenção), além da presidente da Comissão de Contratos e Licitações, Luciana Flores e demais membros.

Foto: Cauê Diniz