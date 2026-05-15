Ministério lança edital para arborização em cidades de até 750 mil habitantes

Os municípios de até 750 mil habitantes poderão apresentar propostas com valores entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, até o dia 6 de julho, ao edital de chamamento público do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) para aumentar as áreas. O edital prevê a liberação de R$ 19 milhões

O intuito do ArborizaCidades é contribuir para o combate ao calor extremo por meio da ampliação de áreas arborizadas. Segundo o ministro do MMA, João Paulo Capobianco, a ideia é equilibrar as áreas verdes que hoje são mais presentes em bairros nobres, plantando mais árvores nas periferias.

“O que estamos fazendo é muito mais que plantar árvores, estamos salvando vidas, estamos promovendo inclusão social e democracia “, destacou.