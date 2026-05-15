Unidos pelo Samba homenageia Quixabeira da Matinha domingo no Centro de Convenções

Referência do samba de roda que atravessa gerações na Bahia, o grupo cultural Quixabeira da Matinha será o grande homenageado pelo Coletivo Unidos pelo Samba, no Centro de Convenções de Feira de Santana, neste domingo, 17, a partir das 15h. O evento terá a tradicional roda do Unidos pelo Samba, com músicas tradicionais, sambas autoriais e a energia já reconhecida pelo público.

Os ingressos antecipados estão disponíveis no site Ingresso Simples, com valor promocional de R$ 20

A Quixabeira da Matinha, fundada há 37 anos na comunidade quilombola Matinha dos Pretos, no distrito da Matinha fará uma apresentação especial, liderada pela matriarca Dona Chica do Pandeiro e pelo vocalista Guda, coordenador geral da Associação dos Sambadores e Sambadeiras da Bahia.

A programação contará, além da tradicional Feira de Artesanato e Gastronomia, com o Ateliê do Samba, onde o artista plástico Don Guto criará uma obra ao vivo inspirado pela atmosfera do evento. Enquanto isso, a trancista Sol Dreadmaker ficará responsável por fazer penteados afro gratuitamente. Também terá espaço garantido para a criançada: parquinho infantil e oficinas para confeccionar pandeiros com material reciclado, ministradas pela artesã Pró Madu.

A Roda de Samba do Unidos pelo Samba conta com apoio do Governo da Bahia, através da Secretaria de Cultura (Secult)