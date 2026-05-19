Tatiana Veloso recebe medalha e título de cidadã feirense em noite solene na Câmara de Feira

O governador Jerônimo Rodrigues participou, nesta terça-feira (19), da Sessão Solene em comemoração ao Dia do Trabalhador Rural, realizada na Câmara Municipal de Feira de Santana quando também aconteceu a entrega da Medalha Princesa do Sertão e o titulo de “Cidadã Feirense” à primeira-dama, professora Tatiana Veloso.

A trajetória acadêmica de Tatiana é profundamente ligada a políticas de desenvolvimento rural nos municípios e comunidades da região. A professora é servidora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. “Receber esse título tem um significado muito especial pela minha relação histórica com Feira de Santana e pelo carinho que sempre recebi da cidade”, destacou.

As cerimônias reuniram representantes de movimentos sociais, produtores rurais, autoridades e lideranças ligadas à agricultura familiar. Conceição Borges, diretora do MOC, professoras Neydson Batista e Francisca, aposentados da UFES e fundadores do MOC, Adriana, do Sindicato Rural de Feira, associações comunitárias e grupos familiares de agricultores.

Durante o evento, Jerônimo destacou a importância da valorização dos trabalhadores do campo e reforçou o papel estratégico da agricultura familiar no fortalecimento da economia baiana.

“Feira de Santana tem diversas forças, uma indústria forte, uma cultura forte, mas tem uma agricultura familiar muito potente. Os povoados e distritos são bem habitados e eu espero que essa energia da agricultura familiar ajude sempre a economia deste Município “, afirmou o governador.

Foto:Feijão Almeida/GOVBA