Festival de Sanfoneiros no campus da UEFS abre o calendário junino da Feira

“Feira adora forró”. Quem conhece um pouco da cidade sabe que essa afirmação tem muito de verdade. O forro, a sanfona, está presente no cotidiano do feirense não apenas nessa época junina, quando tem forró por todo canto da cidade. E a Universidade Estadual de Feira de Santana (Cuca/Uefs) com o XV Festival de Sanfoneiros abre essa temporada de forró e festas juninas na Feira.

O festival da UEFS acontece nesta sexta-feira, 22, no recém reinaugurado Teatro no campus da Universidade, com programação na área externa a partir das 17h e abertura do Teatro a partir das 18h, a entrada é gratuita, com a sugestão de doação opcional de 1 kg de alimento não perecível.

Comemorando 15 edições, o Festival deste ano tem como atrações musicais convidadas: Os Pés Quentes do Forró, que tem à frente o sanfoneiro Luizinho dos 8 Baixos, famoso por tocar forró pé-de-serra e samba rural; Miula Sanfonêra, artista natural de Amargosa, que trará um trio 100% feminino para o Festival; e Neném do Acordeon, a grande atração da noite, que, em sua nova fase musical, aposta em lançamentos autorais e em uma proposta artística que une o tradicional e o contemporâneo, mantendo viva a essência do forró nordestino.

Além das atrações convidadas, o público poderá apreciar a diversidade musical de nove sanfoneiros selecionados em edital, divididos nas categorias Nacional, Regional Nordestina (até 8 Baixos e acima de 8 Baixos), Infantojuvenil e a nova categoria Local, contemplando o Portal do Sertão. São eles: Luan dos 8 Baixos (São Paulo-SP), Ivison (Caruaru-PE), Arthur (Caruaru-PE), Karol Maciel (Recife-PE), Lázaro do Acordeon (Jeremoabo-BA), Marciano Marçall (Feira de Santana-BA), André Leal (Caruaru-PE), Romário Soares (Santa Rita-PB) e Vinícius Bianchini (Lagoa Vermelha-RS) .

Com o tema “Sotaques da Sanfona: do Sertão para o Mundo”, a edição do Festival celebra a riqueza de gostos e sabores do nordeste. Quem assina a direção artística é Karina de Faria e o evento será conduzido pelos apresentadores Gil Santana e Ila Nunes.

Os portões do novo Teatro da Uefs serão abertos às 18h, contudo, a partir das 17h na área externa, o público poderá aproveitar o show de Miula Sanfonêra e a Feira de Saberes e Sabores, que traz produtos artesanais e culinária típica local, valorizando a economia criativa e os saberes populares da região.

Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente ao Teatro da Uefs, a programação também poderá ser acompanhada ao vivo através do canal do YouTube da TV Olhos D’Água: https://www.youtube.com/@ tvuefsba

O XV Festival de Sanfoneiros de Feira de Santana 2026 é realizado pelo Cuca/Uefs com apoio do Sesc Feira de Santana, da TVE Bahia e de outros setores da Uefs, como a TV Olhos D’Água, a Asplan, a Ascom, a Proad, a Uninfra e a Feira de Saberes e Sabores da Uefs, promovida pela Incubadora de Iniciativas de Economia Solidária da Uefs.