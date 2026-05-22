Prefeitura de Feira vai pagar 25 milhões pela área desapropriada

Pelo valor atual de mercado, a área de cerca de 4.700 metros quadrados, com dois edifícios e amplo estacionamento, pode ultrapassar os 40 milhões de reais. A Prefeitura de Feira vai pagar 25 milhões por essa área desapropriada através de decreto assinado hoje pelo prefeito Zé Ronaldo, em uma solenidade no Paço Municipal, com presença de autoridades, secretários, vereadores, imprensa e assessores.

Essa é a maior desapropriação, em termos de valores, feitas em Feira, nos últimos anos, pelo Poder Público. Segundo o Prefeito foi tudo realizado em diálogo consensual com a empresa proprietária da área. Não foi citado por ninguém, mas sabe-se que o proprietário da empresa dona dos imóveis é o empresario João Borges.

O imóvel desapropriado é conhecido por fazer parte da história da cidade. No local funcionaram, durante diferentes períodos, o Hotel Caroá, a Farmácia Caroá, um estacionamento, além de ter sido residência da família proprietária. A área também abrigou o tradicional Colégio Santanópolis.

Foto: Jorge Magalhães/Secom.FSA