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Sesc também não dá importância aos apelos de Zé Ronaldo pela restauração do Casarão

Em maio do ano passado, no interior da igreja Senhor dos Passos,  o prefeito Zé Ronaldo comprometeu-se a cobrar do Sesc/Feira a restauração do que resta do imóvel antigo onde foi o primeiro Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, comprado às expensas de Dom Pedro II quando visitou a cidade, no século 19. E assim fez, não somente ali, na frente do governador Jerônimo que anunciava então a restauração da fachada do Santuário, mas meses depois, em agosto, reiterou o apelo em um encontro com os líderes do “Sistema S”.

O Sesc simplesmente ignorou os apelos do Prefeito. E até hoje não sinalizou com nada que indique uma intervenção restauradora nas ruínas. Como vem fazendo com todos os apelos e argumentos, inclusive aqui pelo BF:

SESC promete começar em 2014 as obras no ‘Palácio do Menor” (2013)

Centro Cultural SESC em Feira quase pronto; falta só Palácio do Menor (2017)

Sesc fez novas instalações mas “esqueceu’ de restaurar o antigo Palácio do Menor(2018)

SESC esconde ruínas do Casarão da Santa Casa para inaugurar o prédio novo em Feira

 

 

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