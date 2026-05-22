Sesc também não dá importância aos apelos de Zé Ronaldo pela restauração do Casarão

Em maio do ano passado, no interior da igreja Senhor dos Passos, o prefeito Zé Ronaldo comprometeu-se a cobrar do Sesc/Feira a restauração do que resta do imóvel antigo onde foi o primeiro Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, comprado às expensas de Dom Pedro II quando visitou a cidade, no século 19. E assim fez, não somente ali, na frente do governador Jerônimo que anunciava então a restauração da fachada do Santuário, mas meses depois, em agosto, reiterou o apelo em um encontro com os líderes do “Sistema S”.

O Sesc simplesmente ignorou os apelos do Prefeito. E até hoje não sinalizou com nada que indique uma intervenção restauradora nas ruínas. Como vem fazendo com todos os apelos e argumentos, inclusive aqui pelo BF:

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