Estrada do Aviário à Bolívia está ficando “um tapete”, comemora Zé Curuca

A estrada que liga o bairro Aviário à comunidade da Bolívia, no bairro Limoeiro, já está ficando um “tapete preto”, comemorou o vereador Zé Curuca (União), na sessão da Câmara Municipal nesta quarta-feira (27). Segundo disse, na tribuna da Casa, a parceria entre o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Zé Ronaldo foi fundamental para a realização dessa obra.

A drenagem está sendo realizada pela Prefeitura Municipal, e o Governo do Estado está responsável pela terraplanagem e o asfalto. “O serviço começa na Mercante, da 324 até a Fazenda do Menor, e de lá até o bairro do Aviário. “Está muito bonito e mostra a importância dessa união entre os governos do Município e do Estado”, disse o vereador que é um dos mais legítimos representantes daquele distrito rural

Ele destacou que realização das obras foi viabilizada com recursos do empréstimo aprovado na Câmara e agradeceu aos colegas vereadores. A Prefeitura ainda vai fazer viadutos, revitalizar algumas lagoas e implantar rede de drenagem em vários bairros na cidade disse.