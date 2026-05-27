Sábado em Feira tem Lavagem no CUCA com show de Roça Sound pelos 50 anos da UEFS

As celebrações pelos 50 anos da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) já começaram e vão até o próximo domingo, 31, quando acontecerão atividades simultâneas no campus da UEFS.

No sábado, as atividades acontecem no Cuca, com a primeira lavagem do Teatro de Arena e apresentação musical da banda Roça Sound.

Todas as atividades comemorativas da UEFS são abertas ao público. Elas começam nesta quarta-feira,27, às 18 horas, no Teatro da Uefs, com apresentação de cordelistas do Flifs Itinerante e show da banda Quaternária, que recebe como convidada a cantora Lua Miranda.