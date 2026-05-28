‘Historiam Nostram’ conta a luta de 30 anos da Fundação Senhor dos Passos pela preservação em Feira

A Fundação Senhor dos Passos completa 30 anos e além durante uma solenidade comemorativa no Casarão Fróes da Mota, um dos imóveis históricos restaurados por intervenção dela, lançou também uma revista contando a luta pela preservação da memória histórica da cidade que empreende desde a fundação até agora. A publicação impressa tem circulação dirigida, mas você pode acessar em PDF clicando aqui.

A revista conta o nascedouro da Fundação provocada pela “inquietação” de casais paroquianos da igreja de Senhor dos Passos preocupados com o “patrimônio arquitetônico , artístico e cultural”, até os dias de hoje.

“Essa revista celebra uma ideia, a de que o desenvolvimento verdadeiro não se faz à custa de esquecimento, mas sim a partir da valorização das raízes“, diz em editorial na revista, um membro fundador da Fundação, Carlos Brito.