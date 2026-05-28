“Nosso trabalho é eficaz para a cidade”; garis da Feira são homenageados na Câmara de Vereadores

Manter as ruas do Município limpas e as áreas públicas conservadas, por meio de um trabalho vital para a saúde da população. Essa é a principal e mais clara definição do papel que um gari desempenha em Feira de Santana. E os integrantes desta categoria foram homenageados, na noite de quarta-feira (27), durante uma sessão solene realizada na Câmara Municipal para comemorar o Dia do Gari. Eles lotaram o plenário e a galeria da Casa e coloriram os ambientes com as cores laranja e verde – predominantes em suas fardas.

A celebração da data – anualmente comemorada no dia 16 de maio – aconteceu após proposta feita pelo vereador Lulinha da Gente (União Brasil), através do requerimento nº 009/2026, aprovado pelos demais parlamentares da Casa. Conforme o vereador proponente da sessão, em discurso feito na tribuna, o momento vivido nesta noite é de gratidão e reconhecimento aos homens e mulheres que, muitas vezes, de forma silenciosa, cuidam diariamente da Princesa do Sertão

Ana Paula dos Santos Oliveira, agente de limpeza, saudou seus colegas e leu uma mensagem de incentivo. “Muitas vezes não somos reconhecidos; o fato de trabalhar com lixo não quer dizer que sejamos um. Até porque nosso trabalho é eficaz para a cidade. Que Deus nos abençoe e continue nos dando força para seguir exercendo esse trabalho”, afirmou.