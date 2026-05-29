Ministro Boulos visita escola com Jerônimo na periferia de Salvador

O governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, abriram a 9ª edição da Periferia de Direitos, nesta sexta-feira (29), no bairro de Pernambués, em Salvador. A ação reúne uma série de serviços gratuitos e atividades de cidadania voltadas às comunidades periféricas, ampliando o acesso da população a políticas públicas em diferentes áreas. A iniciativa é integrada ao programa federal Governo na Rua, que oferece atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, habitação, cultura, educação, direitos humanos, orientação jurídica, empreendedorismo e empregabilidade.

Durante o evento, foi realizada a assinatura de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal para investimentos de R$ 300 milhões em infraestrutura urbana, mobilidade, saúde, educação e infraestrutura hídrica. Ainda foi realizada a assinatura para a implementação do serviço de emissão do ID Jovem nos Postos do SAC da Bahia e para dar início à segunda etapa das obras de contenção de encostas na rua Gengibirra, no bairro da Liberdade.

Jerônimo também apresentou ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, o Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (Ceeinfor). A escola é referência em educação em tempo integral na Bahia. A comitiva percorreu salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática e robótica, além do refeitório, onde participaram de um café da manhã com estudantes e representantes da comunidade escolar.