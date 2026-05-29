“Quem pariu Matheus que balance”: neto de Cescé Amorim faz show hoje na Cidade da Cultura

O cantor e compositor Matheus Amorim se apresenta nesta sexta (29), a partir das 21 horas, no tradicional espaço Cidade da Cultura, no Conjunto João Paulo II. O talentoso artista feirense será acompanhado pelo baixista Danilo Vital e pelo baterista Robson Souza. O cantor Cescé Amorim, avô de Matheus, também vai participar do show de hoje.

Jovem e promissor, Matheus chama atenção pela voz poderosa e pela forma como reverencia e dialoga com os mestres da música de Feira. Passeia por diversos estilos, sempre atento as raízes, mas também ao que o Brasil faz de novo.

Seu primeiro álbum está sendo produzido e o single “Quem pariu Matheus que balance” funciona como quase autobiografia. Pelo talento como intérprete, pelas referências e sensibilidade da composição, certamente ainda estará presente em muitos palcos e pelas plataformas mundo afora.

Em abril deste ano, Matheus Amorim foi um dos destaques do festival “Feira canta Feira”, no Centro de Convenções de Feira de Santana, interpretando canções próprias e também releituras, agradando ao público em cheio.

Ingresso individual R$ 15