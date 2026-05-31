Conselho de Comunicação convoca reunião pública para discutir uso de IA nas eleições

O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional reúne-se amanhã ( segunda-feira,1º) para discutir o risco de desinformação e a influência da inteligência artificial (IA) nas campanhas eleitorais deste ano. O encontro será realizado às 9h30, no plenário 7 da ala Alexandre Costa, no Senado.

A audiência foi sugerida pela conselheira Angela Cignachi, representante da sociedade civil e vice-presidente do conselho. Para ela, é preciso debater, por exemplo, as novas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tratam do uso de IA nas eleições.

“Também queremos analisar temas como desinformação e responsabilização de plataformas digitais e eleitores”, acrescentou.

Fonte: Agência Câmara de Notícias