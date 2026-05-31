OSBA apresenta músicas juninas em versões sinfônicas na Concha Acústica de Salvador

A Orquestra Sinfônica da Bahia chega à décima edição do “São João Sinfônico”, projeto que traz músicas do repertório junino em versões sinfônicas, com um concerto que acontece no dia 6 de junho (sábado), às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

A apresentação deste ano terá o tema “Vida de Viajante”, com a regência e direção musical do maestro e diretor artístico da OSBA, Carlos Prazeres, e a direção artística de Manno Góes.

Os ingressos são vendidos pela plataforma da Sympla (aqui) e na bilheteria da Concha Acústica a partir das 14h do dia 30/5 (sábado), pelos valores de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada), e R$ 50 (inteira popular) e R$ 25 (meia-entrada popular).

Funcionários da Petrobras, patrocinadora, poderão comprar o ingresso a R$ 60 (preço único), com venda exclusiva na bilheteria da Concha, mediante apresentação do crachá funcional. A bilheteria da Concha funciona de terça a domingo, exceto feriados, das 11h às 19h.

Entre os convidados, estarão ao lado da Orquestra os cantores Adelmo Casé, Del Feliz, Juliette, Laura Catarina, Letícia, Zé Honório e Zé Paulo, além do sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi, que esteve presente em todas as dez edições do projeto.

SOBRE A OSBA: A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) foi criada em 30 de setembro de 1982 e faz parte do corpo artístico do Teatro Castro Alves. Em abril de 2017, seu processo de publicização foi consolidado, passando a ser gerida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), uma entidade sem fins lucrativos qualificada como Organização Social (OS). A OSBA continua sendo um corpo artístico público, sendo mantida com recursos diretos do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura (SecultBA) e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Foto: Caio Lírio