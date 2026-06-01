Jerônimo entrega hoje a nova “Abóbora” de Feira após décadas de abandono

O Governo da Bahia entrega hoje (segunda-feira,1º) a reconstrução da icônica “Abóbora” em Feira de Santana. Integrado ao Centro de Cultura Amélio Amorim, o espaço marcou o cenário lúdico e arquitetônico regional na década de 1970 como a antiga “Boate Jerimum”. O equipamento estava desativado desde meados dos anos 1990 e passou, em 2025, por uma demolição técnica estrutural para sua reedificação. A solenidade oficial liderada pelo governador Jerônimo Rodrigues ocorre a partir das 19h.

A restauração do equipamento, que inclui também o antigo “Restaurante Carro-de-Boi demandou investimentos de R$ 6,2 milhões aportados pelo Estado através da Conder. O projeto arquitetônico atual resgata as linhas geométricas concebidas pelo renomado arquiteto Amélio Amorim, falecido em 1982.

A antiga armação estrutural feita de madeira foi inteiramente substituída por uma base metálica reforçada de alta resistência, assegurando máxima segurança e longevidade à cobertura sem alterar o desenho original.