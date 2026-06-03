Festival Caixa Ano Cultural Brasil-China será aberto em Salvador dia 11

CAIXA Cultural Salvador sedia, nos dias 11 e 12 de junho (quinta e sexta), às 20h, as primeiras apresentações do Festival CAIXA Ano Cultural Brasil-China, circuito inédito que passará por cinco cidades promovendo intercâmbio entre artistas dos dois países. Para o show na capital baiana, a cantora e compositora Josyara convida Xinlu Chen, uma das musicistas de jazz mais ativas na cena chinesa. A entrada é gratuita.

Com realização do Ministério da Cultura (MinC) e da CAIXA Cultural, o evento atravessa e aproxima diferentes idiomas e sonoridades. Nessa primeira parada, a anfitriã Josyara apresenta o show “AVIA”, com um repertório que percorre canções do seu disco mais recente e faixas marcantes, como “ÀdeusdarÁ” (2022) e “Mansa Fúria” (2018). Nascida em Juazeiro (BA), a multiartista é um dos nomes de destaque da música brasileira contemporânea.

O encontro se completa com a participação especial de Xinlu Chen, vinda de Xangai, onde trabalha como saxofonista de jazz, compositora e educadora. Formada pela Aaron Copland School of Music (CUNY) em Nova York, a artista se apresentou em importantes casas de jazz ao lado de nomes como Antonio Hart e Michael Mossman, em grandes clubes nos Estados Unidos, na China e em Taiwan. Xinlu também integra algumas big bands chinesas da atualidade.

Troca cultural – O Festival CAIXA Ano Cultural Brasil-China propõe o fortalecimento das relações entre os dois países por meio da música, promovendo encontros entre artistas brasileiros e chineses. A iniciativa integra a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026 e nasce a partir de uma missão cultural realizada na China, que levou artistas brasileiros para promoção da música nacional no exterior. Agora, o intercâmbio ganha continuidade nos palcos e amplia o contato do público com diferentes expressões artísticas e referências culturais chinesas.

Após a estreia em Salvador, o circuito segue para as unidades da CAIXA Cultural de Recife, nos dias 17 e 18 de junho, com a artista Khrystal, e de Curitiba, nos dias 1º e 2 de julho, com Silvero Pereira. Na unidade de Fortaleza, nos dias 4 e 5 de julho, o show é da Orquestra Cabulosa; e Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de julho, é a vez Juliana Linhares. Em cada cidade, os artistas brasileiros se apresentarão ao lado de convidados chineses, que serão divulgados em breve

A parceria com a CAIXA Cultural viabiliza a abrangência do projeto, levando a programação a diferentes regiões do Brasil, do Nordeste ao Sul do país. O Festival é uma realização do Instituto Rede Cuidare, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.