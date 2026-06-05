Governador Jerônimo estadualiza Hospital Antônio Monteiro, de Itaberabaa

A saúde pública do município de Senhor do Bonfim e de toda a região do Piemonte Norte do Itapicuru ganhou um importante reforço, nesta sexta-feira (5), após o anúncio da estadualização do Hospital Dom Antônio Monteiro (HDAM) e a assinatura da ordem de serviço para reforma da unidade. A agenda contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e marcou uma nova etapa para a ampliação da assistência hospitalar no município.

“Vamos realizar investimentos nesse hospital para ampliar os serviços. Os leitos passarão a integrar a rede estadual, com alta qualidade, para que a gente possa oferecer uma assistência cada vez melhor à população. Queremos garantir a estrutura para que esse hospital se torne uma grande referência para toda a região”, destacou o governador.

Além da incorporação do hospital à rede estadual, foram autorizadas as licitações para construção de um Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) e de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps III), estendendo a oferta de serviços especializados.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, explicou os investimentos iniciais na unidade: “vamos implantar mais leitos neonatais, uma sala de estabilização, requalificar o centro cirúrgico e trazer novos procedimentos, como cirurgias eletivas e ortopédicas. Também teremos uma série de serviços como endoscopia, colonoscopia e tomografia com contraste. Ou seja, passamos a oferecer aqui atendimentos que muitas vezes obrigavam as pessoas a se deslocarem para outros municípios”, concluiu a gestora.

A coordenadora de enfermagem do hospital, Karine Simas, comentou o impacto das intervenções. “É de grande importância essa estadualização para a nossa região, porque ela traz mais recursos e vai melhorar a qualidade da assistência prestada à população”, celebrou.

Moradores locais também comemoraram os investimentos e destacaram a expectativa de melhoria no acesso aos serviços de saúde. “Eu estou extremamente feliz com a estadualização do Hospital Regional. Essa iniciativa traz a possibilidade de implantação de novas especialidades médicas, além de ampliar a capacidade de atendimento de forma mais efetiva para toda a população”, disse a professora Rosana Sena Gomes.