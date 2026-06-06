Dois ‘arraiás juninos’ animam o centro comercial antigo da Feira

Um dos principais polos do centro comercial antigo de Feira de Santana, o famoso Feiraguay abriu, na manhã deste sábado, 6, um “arraiá junino” para animar as vendas nesse período de grande movimentação no comércio varejista. Na sanfona, estava Luizinho dos 8 Baixos com o grupo ‘Pé Quente do Forró’. No início da noite, o forró começou na praça do Lambe-Lambe, com a abertura do já tradicional Arraia do Comércio. Ambos foram abertos, oficialmente, pelo prefeito Zé Ronaldo.

A vasta programação do Arraiá do Comércio, organizada pelo Sesc e Prefeitura, acontece também no Mercado de Arte. Mas é na espaçosa praça do Lambe-Lambe onde ocorrem os shows, há espaço para dança e feira comidas e licores. O Arraiá tem 25 anos.

Neste sábado, uma das atrações foi o Trio Maracás, um grupo local muito conhecido no meio musical pela qualidade e animação nas festividades em que participa. A programação do sábado se encerra com os ‘Bambas do Nordeste’, grupo forrozeiro de Baio do Acordeon.

foto: Sílvio Tito/Secom.FSA

Domingo

10h – Contação de história: A Princesa e o Monstro nas Aventuras do Tio Bigode, com o grupo Fabrincantes

11h – Tia Carol

13h às 16h – Festival de Quadrilhas

16h – Sambadores do Nordeste

18h – Gislan Suzart

20h – Mequinha do Acordeon

Segunda-feira

16h – Arquivo Nordestino

18h – Os Pé Quente do Forró

20h – Altino Oliveira

Acompanhe aqui a programação.