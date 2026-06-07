Dom Zanoni cita o Papa em homilia no Santuário e condena os que fazem da fé cristã “um comércio”

“A fé cristã não é um comércio nem uma troca com Deus“, disse na Missa dos Romeiros, neste domingo, no Santuário de Santo Antônio, em Feira de Santana, o arcebispo Dom Zanoni Demettino Castro, ao ressaltar a “defesa dos pobres e injustiçados” como a missão da igreja e dos cristãos, referências também feitas na leitura do livro do evangelista Mateus, lido antes da homilia. Zanoni citou o Papa Leão 14 em diversos momentos do sermão. Uma delas referiu-se à metáfora do Papa, na encíclica recentemente publicada, em que é lembrada a cidade de Babel, numa referência aos tempos atuais.

O arcebispo também informou, do púlpito, que 86 caravanas de romeiros vieram ao Santuário. Antes da missa, que começou por volta de meio-dia, com o templo nublado e chuviscando, aconteceu a procissão com a imagem de Santo Antonio.

Como sempre ocorre, na frente do Santuário formou-se uma extensa feirinha, popular, com ofertas de variados produtos: de panelas de alumínio a roupas, de produtos religiosos a ervas medicinais, além de alimentação. No interior da área do Santuário, defronte ao Colégio, uma praça de alimentação organizada por famílias de paroquianos era outra opção para comida.

No interior do Santuário, uma multidão ocupou cadeiras, o corredor central e as laterais. O ponto alto é a entrada da imagem do Santo transportado em um andor montado em cima de um veículo que entra no templo.

A “Igreja dos Capuchinhos” tem uma robusta arquitetura religiosa, erguida no início da década de 60, do século passado. A professora Lucila Ferreira de Pinho conta, em livro, essa história. O lugar era deserto e rural. A construção do convento e da igreja fez da área de Feira o bairro que é hoje, os Capuchinos.

A obra foi planejada e calculada pelo engenheiro João Marchesini, que era também professor do Instituto Baiano de Ensino, em Salvador.