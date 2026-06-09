Feira tem o comércio mais junino da Bahia: é forró e licor por todo canto

Uma cidade em que o forró começa logo cedo da.tarde, numa praça no coração do centro antigo comercial, forró ao vivo, com sanfoneiro 8 Baixos e acordeon de 120. Nas lojas do varejo, o som ambiente é forró e nos alto falantes públicos existentes em áreas centrais como Feiraguay e Centro de Abastecimento, é o forró que domina.

Tem forró no Mercado de Arte e tem forró na praça do Lambe-Lambe onde tem dois palcos: um grande e um menor para o forrozinho da manhã, quando o povo chega para as compras. À tarde o forrozão ocupa o palco central. Na tarde da terça-feira, Coronel do Forró abriu a sanfona e começou as apresentações. No pé do palco ainda não tem casais dançando mas o som se espalha pelo Calçadão da Sales, invade as lojas da Senhor dos Passos e vai atraindo gente à medida que o sol vai se cansando do dia. Paco do Acordeon substituiu Coronel no palco (veja vídeo abaixo)

Tempo de licor, em cada.esquina uma banca com garrafas rotuladas e.com todos os sabores e frutas. A estrela, sempre, é o de Jenipapo,.drink clássico da Bahia nas festas de São João. Se tiver licor, tem amendoim cozido por perto. Na feirinha da Marechal você compra aos quilos se quiser.

Pode não ser, pesquisa não tem, mas um comércio grande e com um forrozão como esse é difícil de encontrar no Nordeste.