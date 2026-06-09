Inscrições para o festival Nacional de Teatro Infantil vão até o próximo dia 26

Estão abertas até o próximo dia 26, as inscrições para a 18ª edição do Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana. Grupos e artistas interessados deverão se inscrever pela internet mediante o preenchimento e envio de formulário disponível no site www.ciacucadeteatro.com.br e na bio do Fenatifs no Instagram: @fenatifs.festival.

Mais uma vez serão 12 dias de intensa programação com a participação de grupos e artistas convidados e selecionados através de edital de abrangência nacional com o intuito de dar continuidade às ações de fomento de um dos mais importantes festivais para a infância e juventude do Brasil.

A grande novidade deste ano é que o Fenatifs vai começar um pouco mais cedo, por conta do período das eleições. O festival será realizado entre os dias 21 de setembro e 2 de outubro, em diversos espaços. O Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana é reconhecido por seu comprometimento, foco em formação, impacto cultural, educação, descentralização, reflexão crítica, pluralismo e alta qualidade técnica.

Esses atributos consolidam o festival como um dos mais completos e importantes festivais de teatro das regiões Norte e Nordeste, figurando entre os maiores do Brasil. As apresentações e atividades formativas são destinadas a grupos de teatro, artistas, estudantes, educadores e à comunidade em geral.

O Fenatifs conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 03/ 2023 – Eventos Culturais Calendarizados. O Fenatifs 2026 é uma realização da Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro.