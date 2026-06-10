Coletivo Unidos pelo Samba veste as cores do São João neste domingo, 14

Domingo, 14, o coletivo Unidos pelo Samba veste sua roda com as cores do São João. Das 15h às 21h30, no estacionamento do Centro de Convenções de Feira de Santana, o coletivo realiza uma edição dedicada aos festejos juninos, em que o samba de raiz divide o espaço com o forró, a quadrilha e os sabores da estação.

Ingressos a R$20,00 na Simples https://ingressosimples.com.br/evento-788-roda-de-samba-do-unidos-pelo-samba

A roda reúne músicos de diversos grupos de samba de Feira de Santana, mantendo viva a tradição do encontro e da partilha que define o coletivo. A ela somam-se os símbolos do mês mais festeiro do calendário nordestino: comidas e bebidas típicas, quadrilha junina e o forró conduzido pela sanfona de Neném do Acordeon.

A programação reafirma o caráter multiartístico da roda. A feira de artesanato e gastronomia ocupa o espaço com a produção de artistas e artesãos locais, e a literatura de cordel ganha destaque em uma exposição com venda de exemplares — diálogo natural com a xilogravura, arte que historicamente ilustra as folhas de cordel.

É justamente a xilogravura o tema da oficina gratuita voltada às crianças, conduzida pela artesã Pró Madu.

No Ateliê do Samba, a artista plástica Emilly Reis traduz a energia da roda em imagem, pintando uma obra ao vivo diante do público.

A trancista Sol Dreadmaker também integra a programação, realizando penteados gratuitamente para quem estiver presente.

Reconhecida como uma das maiores rodas de samba da Bahia, a roda do Unidos pelo Samba se firma como um espaço onde diferentes linguagens artísticas convivem. Na edição junina, esse encontro se amplia: o samba abre espaço para o forró e o cordel sem abrir mão de sua identidade, reafirmando o compromisso do coletivo com a cultura popular feita na cidade.