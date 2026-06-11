Governo da Bahia promove festas juninas em sete bairros de Salvador e mais de 280 cidades

O Governo do Estado, através do secretário de Cultura, Bruno Monteiro, lançou, oficialmente, o São João da Bahia 2026 para Salvador, durante a abertura do XVII Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, em Periperi. O ato marcou o início dos festejos juninos, que, neste ano, chegam a sete bairros de Salvador e mais de 280 municípios baianos.

Na capital, a programação reúne grandes atrações e manifestações culturais em diversos pontos da cidade. Os festejos acontecem de 19 a 24 de junho no Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e Carmo; de 19 a 21 de junho em Paripe e Itapuã; e nos dias 26 e 27 de junho no Nordeste de Amaralina. Entre os artistas confirmados estão Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Leo Estakazero, Del Feliz, Falamansa, Solange Almeida, Pablo, Adelmário Coelho, Mastruz com Leite, Virgílio e muitos outros nomes .

Na capital e RMS, serão empregados 6.204 profissionais de segurança, com o apoio de 312 viaturas, 196 câmeras de videomonitoramento e inteligência artificial, leitura de placas e reconhecimento facial, além de 28 estruturas operacionais.

Bahia conectada – O reforço da malha aérea para o São João da Bahia 2026 amplia o acesso de turistas à Bahia durante os festejos. O Aeroporto Internacional de Salvador concentrará a maior movimentação, com 573 frequências de vôos semanais e mais de 56 mil assentos ofertados por semana. Ao longo de junho, o estado contará com vôos para 38 destinos, incluindo sete internacionais, fortalecendo o turismo e a economia baiana.

Os festejos juninos da capital e de toda a Bahia ganharão projeção nacional por meio da cobertura especial da TVE, que realizará 70 horas de transmissões ao vivo com exibição nacional pelo canal 222, nas novas parabólicas digitais, e no YouTube. Com alcance estimado de 70 milhões de telespectadores em todo Brasil e uma equipe de 175 profissionais mobilizados, a operação levará a cultura, a tradição e a diversidade do São João da Bahia para todo o país.

Foto: Raí Vitor/Secom.Gov.Ba