Santana substitui Flávio José à altura e faz show dia 27 em Bonfim de Feira

O cantor e compositor cearense Santana, o Cantador, vai se apresentar no São Pedro de Bonfim de Feira. Ele vai substituir, à altura da qualidade e compromisso, o cantor paraibano Flávio José, que cancelou toda a sua agenda de shows em praças da Bahia neste ano.

O forró de Santana é da vertente autêntica, o chamado forró pé de serra. Em seu repertório constam ritmos como xaxado, xote, baião e arrasta-pé. Ele é considerado um dos grandes nomes do forró e é dono de grandes sucessos. Quem não conhece “Ana Maria”?

A apresentação está marcada para a noite do dia 27. A programação será encerrada com a banda Raio da Silibrina. No dia 28, subirão ao palco armado na Praça Padre Lacerda, principal do distrito, o cantor Tayrone e a banda Colher de Pau.

O prefeito Zé Ronaldo disse que o município reconhece a grandeza do artista Flávio José e respeita sua posição ao desistir de animar os festejos juninos de cidades baianas neste ano.

“Agimos rapidamente para contratar um cantor à altura de Flávio José, e Santana foi esse nome. Ele é conhecido em todo o Nordeste e tem um repertório que atrai milhares de pessoas aos seus shows”, afirmou o prefeito.