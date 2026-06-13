Igreja de Santo Antônio das Queimadas, onde o silêncio conversa com o tempo

“Onde a fé construiu morada, o tempo ajoelha em silêncio.” No alto da colina de Queimadas, onde o silêncio conversa com o tempo e o céu parece mais perto, repousa uma igreja. Não qualquer igreja — mas a primeira, a mãe de todas as memórias da cidade. Fundada em 13 de junho de 1815 – seis meses antes de o Brasil ser elevado ao status de Reino Unido a Portugal e Algarves – ela surgiu como um abrigo para as almas sertanejas e um ponto de encontro entre o chão seco e a fé que brota mesmo sem chuva.

Levantaram-na em nome de Santo Antônio, o santo casamenteiro, o santo das causas urgentes, o amigo dos pobres e aflitos. E ela cresceu ali, entre rezas sussurradas e cantos de trezena, ouvindo as promessas feitas entre lágrimas, os sinos anunciando missas, e as crianças sendo apresentadas ao mundo com olhos cheios de esperança.

Mais de dois séculos se passaram – mais precisamente 211 anos -. A cidade mudou, os tempos correram apressados, o moderno bateu à porta. Mas a igreja ficou. Não ficou parada — ficou presente. Refeita em parte de sua estrutura, mas não em sua essência. Porque templo nenhum sobrevive ao tempo apenas com cal e pedra. É preciso alma. E ali, o que não falta é alma.

Ela é mais que construção: é patrimônio imaterial, é palco e testemunha das manifestações culturais, das trezenas, das ladainhas, das alvoradas…é a guardiã das procissões, homilias, músicas e silêncios — todos igualmente sagrados. Lá de cima, de sua posição serena, ela contempla o vai e vem da vida queimadense e acalenta corações que sobem até ela com fé e saudade.

Na ladeira que leva até ela, sertanejos e sertanejas se misturam aos peregrinos e turistas. Uns levam flores, outros dores. Todos carregam no peito um pedido, um agradecimento, uma lembrança, uma saudade… E ali, diante do altar, há sempre um instante de eternidade.

A igreja de Santo Antônio é a própria gênese de Queimadas. É onde a cidade se encontra consigo mesma. Onde o passado não é esquecido, mas celebrado em prosa, verso e oração. Entre a penumbra das madrugadas e o canto das alvoradas, ela segue firme: abençoando os que chegam, abrigando os que partem e confortando os que ficam.

E mesmo quando tudo parece apressado demais, é nela que o tempo se curva — em fé, história, respeito e memória.

13 de junho de 2026.

Murilo Varjão é professor da rede pública mu icipal de Queimadas

Texto escrito pelo professor Murilo Varjão em celebração aos 211 da Igreja de Santo Antônio das Queimadas