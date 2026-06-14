Estudantes da UEFS participam de café-da-manhã na Marechal em defesa dos direitos dos feirantes

Na semana passada, a Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras da Feira-livre da Marechal e a turma de estudantes do 4º semestre do curso de Direito da UEFS, promoveram um “café-da-manhã solidário” na feirinha quando foram distribuídos materiais produzidos pelos alunos para discutir o acesso à justiça e ao direito pelos trabalhadores e trabalhadoras da feira. O material é responsabilidade do Núcleo de Prática Jurídica Marcellina de Oliveira, ligado ao Curso de Direito.

O momento também contou com a participação do radialista e liderança Zé das Virgens, que trouxe para a Feira seus chás e sua prosa, fortalecendo a parceria de longa data.

Os temas escolhidos partiram de momentos de troca entre os(as) estudantes e a Associação ao longo do primeiro semestre. As cartilhas e vídeos produzidos pelos(as) estudantes de Direito tratam de questões que fazem parte do dia a dia das lutas dos(as) feirantes: a violência da fiscalização, direitos previdenciários e assistenciais, os direitos que podem ser acessados pelas mulheres em especial, a importância do associativismo, o funcionamento da administração pública municipal, as lutas e direitos da Feira da Marechal