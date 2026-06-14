Queda de Zé Ronaldo batendo pênalti viraliza na internet em Feira

O prefeito Zé Ronaldo virou meme na internet ao sofrer uma “queda espetacular” quando “batia um pênalti” em um campo de futebol na zona rural de Feira de Santana. O vídeo do “jogador” se esparramando de costas com as pernas levantadas foi postado na internet gerando risadas e brincadeiras. Em sua página no Instagram, Zé Ronaldo postou o vídeo da queda e levou o fato, literalmente, na esportiva:

“Topei o desafio dos pênaltis e, digamos, a primeira tentativa não saiu exatamente como o planejado… hahahah. Mas quem trabalha sabe: nem sempre a primeira jogada é a mais importante”.

Nos grupos de ZAP, a queda mereceu brincadeiras e imagens da IA

Já um jornalista especializado em futebol apontou os tênis como o culpado pelo desequilíbrio:

“Problema não é porque ele é grosso, idade ou fora de forma. Uma coisa simples: tênis inapropriado para areia. Poderia ter acontecido até com Pelé.”.

fotos: reprodução de vídeo e zap