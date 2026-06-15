Eleição para nova Mesa Diretiva da Câmara de Feira vai ser em outubro

A regra mudou mais uma vez. A eleição da Mesa Diretiva da Câmara de Feira, que aconteceria nesse mês de junho, vai acontecer em outubro, de acordo com uma alteração no Regimento interno da Casa, aprovada na semana passada.

A eleição da Mesa passou a acontecer em junho quando o então presidente Fernando Torres e a futura presidente Eremita Mota anteciparam a eleição, embora a posse só tenha acontecido após o término da legislatura, no final do ano. Foi uma situação atípica.

Este ano, a Mesa Diretiva da Casa procedeu a mudança, baseada em decisões do Supremo Tribunal Federal que determina, constitucionalmente, que ela seja realizada em todas as casas legislativas, no final da legislatura e anularam eleições realizadas fira desse período.