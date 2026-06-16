Conclusão da reforma do anexo da Câmara de Feira vai custar quase 3 milhões de reais

O presidente da Câmara de Feira, vereador Marcos Lima assinou o contrato com a Construtora Avante para o recomeço das obras de reforma do prédio dos gabinetes dos vereadores, um imóvel ao lado do prédio principal do Legislativo feirense, no centro da cidade. A reforma, que estava paralisada há mais de um ano foi iniciada na gestão da vereadora Eremita Mota.

Os vereadores, junto com o presidente, assessores e imprensa, foram até o edifício onde as assinaturas foram firmadas. Os serviços tem previsão de término dentro de seus meses e o custo da finalização da obra chega a 2 milhões e 700 mil reais. O presidente disse que o dinheiro para a obra está garantido.