Estação Calçada reaberta por Jerônimo para o VLT de Salvador

O governador Jerônimo Rodrigues reinaugurou, nesta quarta-feira (17), a Estação Calçada, a primeira entregue do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana. Com investimento de aproximadamente R$ 13 milhões, a Estação Calçada foi requalificada para integrar a nova estrutura do VLT

A intervenção contemplou cerca de 7,5 mil metros quadrados de área total, incluindo recuperação dos espaços de circulação, novas esquadrias em madeira e vidro com padrão semelhante ao original, piso em granito, plataformas de embarque e desembarque, catracas de acesso, paisagismo e iluminação cênica na fachada e no pátio central.

Jerônimo ressaltou que a recuperação da Estação Calçada recoloca no cotidiano da cidade um espaço que atravessa gerações e ajuda a contar a história de Salvador. Para o governador, a entrega também reafirma o compromisso do Estado com regiões que por muito tempo esperaram por investimentos estruturantes. “A Calçada não é apenas um ponto de passagem. Ela faz parte da vida de muita gente, da memória de quem pegou o trem, de quem trabalhou aqui, de quem viu o Subúrbio crescer a partir dessa estação. Hoje, esse lugar volta a olhar para o futuro, com dignidade, beleza e a força de uma obra que ajuda Salvador a se desenvolver sem esquecer de onde veio”, afirmou.

Próximas etapas – A entrega da Estação Calçada faz parte do Lote 1 do VLT, no trecho Calçada–Ilha de São João, que já alcançou mais de 64% de execução. Ao todo, o sistema terá cerca de 44 quilômetros de extensão, 50 paradas e integração física e operacional com o metrô em Águas Claras e no Bairro da Paz. A proposta é oferecer uma alternativa mais eficiente, confortável e sustentável para milhares de usuários do transporte público.

O VLT de Salvador e Região Metropolitana está dividido em três trechos, além da extensão Calçada–Comércio.

O Trecho 1, entre Ilha de São João e Calçada, terá cerca de 17 quilômetros e 19 paradas. A extensão Calçada–Comércio, também vinculada ao Lote 1, terá aproximadamente 3,6 quilômetros e seis paradas, e está com cerca de 7% de execução. Essa etapa vai aproximar o sistema de áreas estratégicas do Centro Histórico e do Comércio, facilitando o acesso ao Mercado Modelo, ao Elevador Lacerda e a outros espaços de grande importância cultural, turística e econômica.

O Trecho 2, entre Paripe e Águas Claras, terá cerca de nove quilômetros e oito paradas. A obra já se aproxima de 47% de execução. Em Águas Claras, o VLT será integrado ao metrô, ao terminal rodoviário e à Nova Rodoviária, consolidando uma nova centralidade de transporte na capital.

Já o Trecho 3, entre Águas Claras e Piatã, terá aproximadamente 10,5 quilômetros e nove paradas. Essa etapa está em fase inicial, com quase 3% de execução, e prevê integração ao Sistema Metroviário Salvador–Lauro de Freitas na estação Bairro da Paz.

Fotos: Joá Souza/GOVBA