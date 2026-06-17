Prefeitura de Feira recebe Selo de Transparência nos Festejos Juninos 2026

A Prefeitura de Feira de Santana foi reconhecida, com o Certificado de Transparência nos Festejos Juninos 2026, durante cerimônia realizada em Salvador. Representando o prefeito Zé Ronaldo, participaram do evento o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Cristiano Lôbo, e o procurador-geral do Município, Guga Leal, que receberam a certificação concedida pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA).

O certificado foi concedido em reconhecimento à colaboração voluntária do município na disponibilização de informações sobre os gastos públicos relacionados aos festejos juninos, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos.

Durante a cerimônia, o secretário Cristiano Lôbo destacou a importância do reconhecimento para o município.“É a confirmação de que Feira de Santana sabe festejar com alegria, mas, acima de tudo, com responsabilidade. ”, afirmou.

Grandes nomes do forró e da música nacional vão embalar os festejos juninos de Feira de Santana. Neste ano, a programação começa no dia 22 de junho, no distrito de Maria Quitéria e segue até a manhã de 4 de julho, em Jaíba.

O Arraiá da Feira contará com seis polos e reunirá artistas como Tayrone, Paula Fernandes, Alceu Valença, Raí Saia Rodada, Caninana, Alcymar Monteiro, Solange Almeida, Santana, além das bandas Limão com Mel, Mastruz com Leite e Raça Negra, contemplando diferentes estilos musicais.