Hospital Clériston Andrade preparado para o “histórico” aumento de acidentes da época junina

Localizada no maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste, Feira de Santana se torna passagem obrigatória para milhares de pessoas que seguem para os municípios que realizam tradicionais festas de São João. Com isso, historicamente, aumenta o número de atendimentos relacionados a acidentes de trânsito, muitos deles associados ao excesso de velocidade, imprudência e consumo de bebidas alcoólicas. O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), maior unidade pública de média e alta complexidade do interior da Bahia, reforçou seu planejamento assistencial para atender o crescimento da demanda esperado para o período.

“O melhor atendimento é aquele que não precisa acontecer. Por isso, nosso principal apelo é para que a população aproveite os festejos com responsabilidade. Pequenas atitudes de prevenção podem evitar acidentes graves e preservar vidas”, adverte Cristiana França, diretora-geral do HGCA.

De acordo com a diretora-geral do HGC, Cristiana França, a unidade já trabalha com protocolos específicos para períodos de grande movimentação nas estradas. “O Hospital Clériston Andrade permanece preparado durante todo o ano para atender casos de alta complexidade, mas em períodos como o São João intensificamos ainda mais o monitoramento dos nossos fluxos assistenciais. ”

Segundo a gestora, o hospital conta com equipes multiprofissionais, estrutura de emergência, centro cirúrgico, unidades de terapia intensiva e suporte diagnóstico funcionando em regime permanente para garantir assistência rápida aos pacientes que necessitem de atendimento especializado.

Outro ponto de atenção durante os festejos juninos são os acidentes envolvendo fogueiras e fogos de artifício. Embora o Hospital Geral Clériston Andrade não seja uma unidade de referência estadual para tratamento de queimados, o hospital está preparado para realizar o primeiro atendimento e a estabilização dos pacientes que apresentam lesões graves.

Em média, a unidade recebe entre um e dois pacientes queimados graves por ano durante o período junino. Após a estabilização clínica, os casos que exigem tratamento especializado são regulados para unidades de referência da rede estadual, como o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, e o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.