Prefeitura de Feira coloca papeleiras no Calçadão da Salles Barbosa e adjacências

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesp) iniciou a instalação de novas papeleiras na Rua Sales Barbosa. A iniciativa visa, além de manter o centro comercial mais limpo, apoiar o trabalho dos coletores de materiais recicláveis. Nesta primeira etapa, estão sendo implantados 30 equipamentos ao longo da via. Na sequência, a ação será estendida para as ruas transversais e, logo após, para o entreposto comercial Feiraguay.

Segundo o secretário da Sesp, Justiniano França, o objetivo do Governo Municipal é cobrir todas as ruas do Centro. “É um projeto-piloto da Sesp e da Prefeitura. Estamos colocando lixeiras para resíduos recicláveis e não recicláveis, atuando em parceria com a Associação de Catadores da Rede Sol para fortalecer a coleta seletiva. A ideia do prefeito é expandir isso para todas as ruas principais da cidade, chegando à Senhor dos Passos e depois à Getúlio Vargas. É um projeto sustentável e ambientalmente correto”, explicou o secretário.

A separação dos resíduos na origem facilita a identificação e o recolhimento dos materiais pelos profissionais da reciclagem. Para Adriano Santos, presidente da Associação de Catadores do Bairro Gabriela (Rede Sol), a chegada das caixas coletoras representa um avanço importante. “É uma ação importantíssima do município de Feira de Santana. Facilita muito para nós, que vivenciamos a coleta seletiva no dia a dia como uma forma de sustentabilidade. Com a identificação, a população sabe onde depositar e nós passamos apenas recolhendo as embalagens. “, destacou Adriano.