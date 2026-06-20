Tv Feira transmite ao vivo, a partir das 21 horas, o São João em São José das Itapororocas

A partir de hoje, às 21 horas, no povoado de São José das Itapororocas, no distrito de Maria Quitéria , a TV Feira, primeira emissora pública de Feira de Santana e afiliada à TV Brasil, inicia uma cobertura especial e ao vivo para os festejos juninos de Feira de Santana, o Arraiá de Feira. Após o sucesso de audiência na Micareta e no Natal Encantado, a emissora aberta amplia sua atuação e transmitirá os shows, os bastidores e as manifestações culturais direto dos distritos de Maria Quitéria e Humildes, além de realizar coberturas paralelas em Bonfim de Feira.

No São João de Maria Quitéria, serão quatro dias de transmissão ao vivo, de 20 a 23 de junho, sempre a partir das 21h. A maratona soma cerca de 5 horas diárias de programação e 20 horas de conteúdo exclusivo na localidade. O São Pedro de Humildes também contará com cobertura integral.

Para garantir a qualidade da transmissão in loco, uma equipe diária de 12 profissionais entre coordenação, produção, técnicos, social media, repórteres e apresentadores, atuará no circuito. A estrutura contará com uma base técnica e um backdrop de transmissão posicionados estrategicamente próximos aos camarins e ao palco, além de equipes volantes circulando entre o público.

Esta será a terceira grande transmissão em rede aberta e pelo YouTube. O formato consolida a audiência crescente da emissora pública municipal.

O coordenador da TV Feira, Rafael Leal, destaca que o foco na cobertura minuciosa e humanizada tem sido o principal motor desse crescimento. “.Nós entramos no camarim, mostramos a preparação do artista, a caminhada dele até o palco e a emoção do público. Essa curiosidade dos bastidores é o que nos move. Fizemos isso com grandes nomes como Geraldo Azevedo, Baby do Brasil e Jorge Vercillo no Natal Encantado, e agora vamos levar esse mesmo cuidado minucioso para o São João e São Pedro dos nossos distritos”, afirmou o coordenador.

Para acompanhar as transmissões ao vivo sintonizando na TV Feira, pelo canal aberto 2.1, ou acessar o canal oficial da emissora no YouTube através do endereço @tvfeira2.1 onde também ficam disponíveis as entrevistas e os bastidores da festa.

Foto: Izinaldo Barreto