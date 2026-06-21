Zé Ronaldo e Baio do Acordeon abrem em São José das Itapororocas os festejos juninos na Feira

O nome de batismo é André Galdino mas é como Baio do Acordeon que ele fez nome na estrada da música popular mais autêntica do Nordeste, o forró. Baio é um daqueles artistas que se tornam referência de uma cidade. Ele, com Zé Ronaldo, prefeito em quinto mandato da segunda maior cidade da Bahia, abriram ontem no povoado de São José das Itapororocas, distrito de Maria Quitéria , os festejos juninos no Município de Feira.

Ontem em Feira, a programação festiva também iniciou simultaneamente nos distritos de Jaguara e Tiquaruçu. Somente durante os festejos de São João, mais de 40 atrações musicais se apresentarão nos três distritos, somando mais de 60 horas de shows e consolidando o evento como um dos maiores festejos juninos da região, com predominância do autêntico forró nordestino.

Em Maria Quitéria, a programação será realizada durante quatro noites consecutivas, reunindo artistas de projeção regional e nacional. Entre os destaques estão Limão com Mel, Paula Fernandes, Alceu Valença, Caninana, Raí Saia Rodada, Gabi Moraes, Bia Estrela, Erick Reis, Amor Voraz, Galeguinho SPA e Forrozão das Antigas, além das tradicionais apresentações de quadrilhas juninas.

No distrito de Jaguara, a festa ocorrerá nos dias 20 e 21 de junho, com apresentações de Paulo Bindá, Bahia Band, Acarajé com Camarão, Menina Forrozeira, Balanço Forrozeiro, Xero Perfumado, Djalma Ferreira e Letícia Brasil.

Já em Tiquaruçu, o público contará com shows de Jonhy Xamego, Arquivo Nordestino, Lua Cheia, Forró do Zé, Wotimar, Luxo e Ostentação, Balanço Gostoso e Menina Faceira, garantindo muito forró e animação durante os dois dias de programação.

Esta é a programação referente exclusivamente aos festejos de São João. As atrações do São Pedro, que será realizado nos distritos de Humildes, Jaíba e Bonfim de Feira, além do povoado de Morrinhos, serão anunciadas pela Prefeitura nos próximos dias.