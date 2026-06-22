25 de Março participa do 35° Encontro de Filarmônicas no 2 de Julho em Salvador

A Filarmônica 25 de Março, de Feira de Santana, vai participar, em Salvador, no Campo Grande, próximo dia 2 de julho, maior data cívica da Bahia, do XXXV Encontro de Filarmônicas, promovido pela Fundação Gregório de Matos e Prefeitura da capital. A abertura, às 17 horas, do encontro será marcada pela execução do Hino ao 2 de Julho, interpretado, coletivamente, por todas as filarmônicas participantes.

Participam desta edição a Banda de Música da Guarda Civil Municipal de Salvador; a Filarmônica 25 de Março, de Feira de Santana; a Sociedade Filarmônica Lyra Popular de Castro Alves; a Sociedade Phylarmônica Lyra Popular de Lençóis; Banda de Música da Guarda Civil Municipal; a Filarmônica Amigos da Música, de Wenceslau Guimarães; e a Oficina de Frevos e Dobrados, de Salvador.

Encerrando a programação, o público poderá conferir um show especial do cantor Mário Bezerra acompanhado pela Oficina de Frevos e Dobrados, com arranjos exclusivos do maestro Fred Dantas.