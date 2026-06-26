Prefeitura de Feira desapropria prédio da Sociedade Filarmônica Vitória

A Prefeitura de Feira de Santana vai desapropriar o centenário prédio da Filarmônica Vitória, construído na rua Conselheiro Franco. A medida foi anunciada pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, na manhã desta sexta-feira (26), durante coletiva à imprensa com a presença de representantes de diversos segmentos organizados da sociedade, quando anunciou a destinação do imóvel para abrigar as academias de letras feirenses.

O primeiro passo para a desapropriação do imóvel será a publicação de uma medida no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana (www.feiradesantana.ba.gov.br), edição deste sábado (27), declarando o prédio de utilidade pública para fins de desapropriação.

Ao anunciar a medida, o prefeito José Ronaldo destacou que o imóvel será transformado no Palácio das Academias, passando a abrigar a Academia Feirense de Letras, Academia de Educação de Feira de Santana, Academia de Letras e Artes de Feira de Santana, Academia Metropolitana de Artes e Letras, além do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana.

A Filarmônica Vitória foi fundada em 20 de julho de 1873, pelo padre Ovídio de São Boa Ventura, e foi adquirida como patrimônio no dia 18 de setembro de 1894 e, de lá para cá, ficou sendo de propriedade da Filarmônica Vitória.