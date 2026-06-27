Fundação lembra 90 anos de Olney com filmes e palestra de Yves São Paulo

O cineasta Olney São Paulo faria 90 anos no próximo mês de agosto. No Casarão Fróes da Motta, ele foi lembrado, ontem, com a exibição de dois filmes, o documentário “Pinto Vem Aí”, de 1976, e ‘Manhã Cinzenta’, feito no Rio de Janeiro e censurado pela ditadura militar.

Após a exibição, os filmes de Olney foram comentados pelo sobrinho dele, Yves São Paulo, que estuda e divulga a obra do cineasta nascido em Riachão do Jacuípe e morador da Feira até se mudar para o sudeste, na década de 1970.

‘Manhã Cinzenta’ aborda a repressão da ditadura militar. O filme foi apreendido pela censura e só resgatado anos depois. ‘Pinto Vem Aí ‘ é sobre Chico Pinto em campanha na Feira. A noite de ‘Cinema no Casarão’ é iniciativa da Fundação Senhor dos Passos que comemora 30 anos.

Dimas Oliveira recebeu a Medalha de 30 anos da Fundação Senhor dos Passos pela sua contribuição à cultura da Feira.

Jornalista, cinéfilo, recebeu a medalha no Casarão Fróes da Mota, em noite dedicada ao cineasta Olney São Paulo. Dimas é um dos principais divulgadores da sua obra.

fotos: Gabriela de Oliveira